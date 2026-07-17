Откако Карлеуша му порача да „цркне“, Душко Тошиќ мирот го најде во прегратката на оваа убавица: Мистериозната Нора ја нема ни на видик

Поп дивата Јелена Карлеуша во вторникот навечер гостуваше во емисијата „Амиџи шоу“, каде пред милиони гледачи ги изнесе најновите детали од својот бурен приватен живот и повторно ја разниша домашната јавност.

Сепак, примарен повод за нејзиното гостување во емисијата на Огњен Амиџиќ беше промоцијата на новите песни од нејзиниот најнов албум „Енигма“.

По тој повод, Јелена проговори и за емотивната балада „Сега е сè океј“, која неодамна за првпат во живо ја отпеа во „Пинкови ѕвезди“. Од моментот кога на јавноста ѝ ја претстави оваа нумера, зборовите на баладата привлекоа огромно внимание на медиумите и публиката, со оглед на тоа што во неа директно му се обраќа на својот поранешен сопруг Душко Тошиќ.

Откако песната ја здогледа светлината на денот, некогашниот фудбалер не можеше да остане имун ниту да не реагира на нејзините сурови стихови. Како што Карлеуша ексклузивно откри во емисијата, Душко Тошиќ по долго време ѝ испратил порака во која цитирал дел од нејзината нова песна:– „Да цркнам, а?“ – напишал Душко Тошиќ, како што тврди Јелена Карлеуша, на што таа во свој стил кратко и ладнокрвно му одговорила:– „Да“ – му порача Јелена Карлеуша на својот поранешен сопруг.

Додека се нижат наслови за нивниот турбулентен однос и естрадна војна, Душко Тошиќ одлучи целосно да се тргне од медиумскиот метеж. Тој ги спакува куферите и со ќерките Ника и Атина отпатува на луксузен одмор во монденското турско летувалиште Мармарис.

На брегот на Егејското Море, далеку од камерите и скандалите, тие тројца, по сè изгледа, прекрасно си поминуваат и уживаат во секој заеднички момент. Тоа го докажуваат и најновите објави на социјалните мрежи кои ја разнежнија јавноста.

Ника Тошиќ на својот Инстаграм профил сподели прекрасен албум со фотографии од овој одмор, на кои јасно се гледа како ги поминуваат топлите летни денови.

Посебно внимание привлече фотографијата на која нејзиниот татко Душко ја држи во прегратка.

Целата атмосфера на нивниот одмор делува идилично, мирно и преубаво, докажувајќи дека на Душко во овој момент ќерките му се апсолутен приоритет и најголема среќа, без оглед на сите медиумски бури кои го следат неговиот однос со поранешната сопруга.

фото:instagram/