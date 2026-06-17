Осум знаци дека сте се изгубиле себеси во врската

„Губење на себеси во врска“ е позната фраза што често се користи. Но, иако луѓето зборуваат за тоа, тие ретко се справуваат со тоа, што само докажува колку е честа појава.

Знаците дека сме се изгубиле во љубовна врска обично ни се прикрадуваат, што го отежнува уште повеќе наоѓањето на патот назад. Затоа не треба да си дозволите тоа.

Честопати е потребно многу преиспитување за да сфатите дека ова ви се случило, но постојат неколку знаци што ќе ви дадат до знаење дека сте изгубени и дека треба да преземете акција.

1. Сте го изгубиле контактот со вашата страст и цел

Дали се сеќавате на време кога бевте полни со надеж? Дали чувствувате дека тоа чувство е скршено и дека сте дозволиле смислата на вашиот живот да падне настрана? Тоа е јасен предупредувачки знак дека сте се ставиле на последно место во врската. Важно е да се запомни дека таков модел се развива постепено.

2. Ги ставате вашите потреби и желби на втор план

Понекогаш се чини дека е важно да се откажеме од сопствените желби за она што мислиме дека го сака нашиот партнер. Кога ги игнорирате вашите желби, кои често се комплицирани и бараат напор, полесно е да ја закопате главата во песок. Можете да се преправате дека ништо не се случува сè додека не ве преплави жалење и горчина што повеќе не можете да ја поднесете.

3. Почнувате да ги правите работите механички

За повеќето луѓе, животот оди отприлика вака: разбудете се, возете ги децата на училиште, одете на работа, грижете се за децата, спијте. Неколку минути квалитетно време може да се најдат за време на викендите. И потоа сè одново. Веројатно не е животот што сте го замислувале кога ја планиравте вашата иднина како дете. Како да не беше тоа доволно, се чини дека и вашето чувство за хумор исчезна.

4. Живеете живот исполнет со грижи и страв

Дозволивте на озлогласените сценарија „што ако“ да владеат со вашиот живот. Ова се должи на тоа што вашиот мозок ја перцепира обичната непријатност како реална закана. Тоа е исцрпувачки и вистинска стапица. Стравот и грижата ви даваат лажно чувство на контрола, кога во реалноста воопшто немате. Таа немоќ е и застрашувачка и ослободувачка, во зависност од тоа колку радост дозволувате во вашиот живот.

5. Секогаш ги ставате потребите на другите луѓе на прво место

Кога ги ставате потребите на другите луѓе пред своите, сите околу вас можат да ја почувствуваат отровната горчина што извира од секоја ваша пора. На оние околу вас, им изгледате како вечен маченик кој трпи и трпи сè.

Улогата на маченик можеби функционира за религиозни личности, но жртвувањето за врска не е добро за вас и е катастрофално. Кога не преземате одговорност затоа што ја изгаснавте вашата светлина, лесно е да ги обвинувате другите. Тоа е изговор и начин да се ослободите од одговорноста за сопствената среќа.

6. Вашиот емоционален опсег е затапен

Радоста и вистинската среќа се само минливи моменти. Можеби не сте вознемирени или депресивни, иако многумина се, но барем флертувате со тие состојби. За жал, лутината веројатно постојано тлее веднаш под површината, подготвена да експлодира и да повреди некого.

7. Користите што било за да ја пополните празнината

Бидејќи вистинската радост изгледа недостижна, примамливо е да барате што било за да ја пополните празнината во вашата душа. Привременото олеснување, како што е гледање серии по цел ден, прекумерно јадење, пиење или шопинг, обезбедува барем малку одмор, колку и да е краткотрајно. Можеби се критикувате себеси и мислите дека проблемот е во недостаток на волја, но всушност станува збор за враќање кон основите.

„Редовното вежбање, балансираната исхрана и доволното спиење придонесуваат за подобро физичко здравје, повисоки нивоа на енергија и посилен имунитет“, советува брачниот советник Мики Андерсон.

8. Чувствувате како да сте се продале себеси

Секое утро се будите со нејасно чувство дека вашите желби никогаш нема да се остварат. Да бидеме искрени: ако продолжите по овој пат, како месечар, во полуживотот што го водите, тоа навистина нема да се случи. Освен ако не промените нешто, и тоа сега.

Знаете како во авионите за време на безбедносните упатства велат прво да ја ставите маската за кислород? Ова е затоа што ќе се онесвестите ако се обидете да им помогнете на другите пред да си помогнете себеси. Да се ​​изгубите себеси е како да ја фрлите сопствената маска за кислород низ прозорецот, а сега да се обидувате да ја споделите маската на вашиот партнер.

Foto: freepik

Извор: Курир