Може ли стресот да ви го уништи сексуалниот живот?

Кога телото е постојано под стрес, последиците не се видливи само во расположението и енергијата – стресот може да го промени начинот на кој ја доживуваме блискоста и интимноста.

Стресот стана речиси неизбежен дел од современиот живот. Работните обврски, финансиските грижи, недостатокот на време и постојаната достапност преку телефон можат да доведат до тоа телото да биде во состојба на постојана напнатост. Иако многумина не го поврзуваат стресот со сексуалниот живот, тоа често може да биде една од причините зошто желбата за интимност се намалува.

Кога телото е изложено на долготраен стрес, нивото на хормони како што е кортизолот се зголемува, што влијае на многу процеси во телото. Заморот, напнатоста и преоптоварувањето можат да го намалат интересот за сексуални односи, бидејќи мозокот често дава приоритет на решавањето проблеми и чувството на сигурност пред релаксацијата и уживањето.

Недостатокот на квалитетен сон може дополнително да ја влоши ситуацијата. Лицето кое е лишено од сон често има помалку енергија, послаба концентрација и помалку трпение, што може да се одрази и во односот со партнерот. Кога деновите минуваат во исцрпеност, интимноста често несвесно се става на последно место.

Сепак, интимноста со вашиот партнер може да биде и начин за намалување на стресот. Не станува збор само за секс, туку и за допир, разговор, нежност и чувство на поврзаност. Квалитетното време поминато со вашиот партнер може да придонесе за релаксација и да ја зајакне вашата емоционална врска.

Решението не е во притисокот да имате одредено ниво на желба, туку во разбирањето на причината. Разговорот со вашиот партнер, подобрата организација на времето, повеќе одмор и грижата за сопственото здравје можат да помогнат во враќањето на рамнотежата. Сексуалниот живот често ја одразува нашата целокупна состојба – кога се чувствуваме подобро физички и ментално, полесно е да постигнеме интимност со друга личност.

извор:popara.mk

фото:Freepik