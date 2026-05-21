„Oграбена сум!“ – На Барбара Бобак ѝ украле 1.500 евра (видео)

Пејачката Катарина Грујиќ организираше гала промоција на својот нов албум по повод нејзиниот 34-ти роденден, а меѓу многуте познати гости се појави и Барбара Бобак.

Барбара проговори за медиумите за непријатна ситуација што неодамна ѝ се случила додека снимала музичко видео.

Како што открила, во таа пригода останала без голема сума пари.

„Ми ги украдоа парите, беа околу илјада и пол евра“, рече Барбара.

Пејачката објасни и зошто не го пријавила случајот во полиција.

 

„Што треба да пријавам? Дали треба да кажам: „Здраво, некој ми ги украде парите“? Само би си го трошела времето“, рече Бобак.

