Од трње до ѕвездите и назад: Тажната животна приказна на Фрида од групата АББА

Приказната за Фрида е универзална приказна за тоа како омразата не ни е вродена, туку ни е стекната, но и за силата на една жена да надмине сè.

Од самиот почеток на нејзиниот живот, таа била изолирана, пониќувана и обележана со срам. Долго време не била прифатена од светот, а потоа – како легендарна пејачка на групата АББА и подоцна принцеза – ја воодушеви целата планета.

Ова е приказната за Ани Фрид Лингстад. Роден веднаш по Втората светска војна во едно норвешко село во ноември 1945 година. Таткото на Фрида бил германски подофицер кој ќе се врати дома по војната, бездушно оставајќи ги зад себе младата норвешка мајка и новородената ќерка која никогаш не ја ни запознал. Во повоена Норвешка, таквите деца биле нарекувани „tyskerunge“ – германски копилиња. Тие не биле само отфрлени, туку биле мразени, како нивното раѓање да било нивна вина. Фрида и нејзината мајка се соочувале со секојдневни понижувања, а нејзината мајка починала кога идната пејачката имала само две години. По смртта на мајка и нејзината баба избегала со неа во Шведска со само еден куфер, но со надеж дека детето еден ден ќе има нормален живот, не знаејќи каква слава ќе доживее.

Шведска станала нивниот нов дом, а музиката нивно засолниште. Девојчето, кое некогаш било отфрлено од сите, ја криело својата болка во песните, а од тие песни постепено ѝ растеле крилјата. До крајот на 1960-тите, таа победила на еден познат шведски натпревар во пеење и станала позната пејачка.

И една судбоносна вечер, таа го запознала Бени Андерсон, талентиран музичар кој станал нејзин сопруг и колега. Во 1972 година, се раѓа групата која ќе стане едно од најголемите поп-чуда на сите времиња – легендарните АББА.

Топлото, емотивно контраалто на Фрида, во комбинација со чистото, блескаво сопрано пеење на Агнета, создадоа магија што милиони ја обожаваат. АББА продале над 400 милиони плочи и доминираа на поп-сцената повеќе од една деценија, време во кое оставија огромен број безвременски хитови.

Разидувањето не беше само крај на една ера, туку и распад на една голема љубов – нејзината врска со Бени. Но, дури потоа ја чекаа најболните загуби во животот.

Во 1998 година почина нејзината ќерка Ана Лиза, а една година подоцна почина и нејзиниот трет сопруг, принцот Хајнрих.

Таа повторно го избра животот и борбата. Се повлече од сцената, се насели во Швајцарија, каде што е позната по својата хуманитарна работа со деца и борбата за животната средина.

Foto> Instagram/abba