Обожавателите не можат да поверуваат како изгледала – Неда Украден пред речиси 50 години

Неда Украден ќе го прослави својот 76-ти роденден во август, а малкумина би ѝ го припишале тоа. Пејачката е привлечна за регионалната публика уште од младоста, и поради нејзиниот глас и поради изгледот.

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Во 2019 година, пејачката сподели стара фотографија од себе со своите обожаватели, и како што откри, има 28 години.

„Јас, пред 40 години, Лондон, Оксфорд Стрит и токму сега! Без филтри, без фотошоп, без силикон, без вештачки трепки, без екстензии за коса и вештачки образи! Тоа е тоа што е!“ напиша Неда во описот на фотографијата, а обожавателите беа воодушевени и од онаа на која таа позираше во бикини.

Неда исто така призна дека навистина ужива во комплиментите што ги добива. Таа откри и дека нема големи тајни кога е во прашање нејзиниот изглед, а пејачката никогаш не била љубител на естетската хирургија.

Foto: printscreen/facebook/neda ukraden