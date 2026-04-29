Новиот сопруг на Мелина изнајмува луксузна јахта – заработува вртоглава бројка секоја недела

Џефри Пол Арнолд, новиот сопруг на модната дизајнерка Мелина Џиновиќ, има бизнис империја и заработува 70.000 евра неделно од изнајмување луксузна јахта. Поранешната сопруга на Харис Џиновиќ се омажи за милионер, 23 години постар од неа, во Монако на 18 април, а имотот на Британецот стана главна јавна тема.

Сопругот на Мелина се гордее со милионски капитал, а во текот на својата кариера имал најмалку 28 позиции во разни деловни субјекти. Како што дознава Курир.рс од добро информиран извор, покрај сите овие бизниси, една од профитабилните работни места на сопругот на Мелина е изнајмување луксузна јахта.

Станува збор за ексклузивен брод кој, според достапните информации, се издава под кирија по цена од 60.000 евра неделно вон сезона, додека во текот на најголемата летна туристичка побарувачка цената достигнува дури и 70.000 евра неделно. Овие износи јасно укажуваат дека станува збор за престижна услуга наменета за клиенти со длабок џеб, кои сакаат врвна удобност и приватност на отворено море.

Интересно е и тоа што токму на овој брод Мелина угости гости од Србија и Босна и Херцеговина кои ги покани на својата свадба, за време на која јахтата беше закотвена во пристаништето во Монако.

Според официјалните информации достапни на веб-страницата за изнајмување, првиот сопственик на оваа луксузна јахта бил турски државјанин, по што ја купил сопругот на Мелина. Јахтата е изградена во 2013 година, додека во 2024 година е подложена на темелна реконструкција при што се користени материјали од врвен квалитет за да се исполнат највисоките стандарди за луксуз.

