Нова песна, нова енергија: Лозано ја пушти „Купи ме“ и брои до 7. март (ВИДЕО)

Еден од најпознатите македонски пејачи, Влатко Лозаноски – Лозано, денеска, 28 јануари 2026 премиерно ја објави својата најнова песна со наслов „Купи ме“. За песната е реализиран и видеоспот кој визуелно ја надополнува музичката приказна. Во него, покрај Лозано, се појавува манекенката Марта Михајловски, која ја толкува главната женска улога.

Видеоспотот е во реализација на Гордан Божиновски, а продуцент е Верица Донев Божиновски. Говорејќи за новиот сингл, Лозано истакнува дека „‘Купи ме’ е стил на песна кој највеќе го чувствува и му лежи“. Лозано откри дека паралелно течат и интензивните подготовки за големиот солистички концерт.

„Се подготвуваме сериозно – ќе настапам со голем бенд, работиме на нови аранжмани, ќе има гости и неколку сценски изненадувања за публиката“, накусо изјави Лозано.

Новото музичко издание доаѓа во пресрет на големиот солистички концерт на Лозано, кој ќе се одржи на 7 март во арената „Борис Трајковски“. Концертот е најавен како целосен музичко-сценски настан, со засилена продукција и специјално подготвена програма, но сѐ уште не се откриваат многу детали…



Дотогаш, уживајте во “Купи ме” на Лозано и навреме набавете си билети за концертот.