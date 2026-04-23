Во пресрет на нивниот голем славенички солистички концерт во арената Јане Сандански на 9-ти мај годинава, македонската група Нокаут има нова песна. Во неа како специјален гостин се појавува нивниот стар пријател Дарко Гелев Брејк, со кого Пере оддамна соработува.

Овој пат вокалната дружба на двајцата музички пријатели се огледа во една полнокрвна фанки тема и интересна приказна која во себе је крие кризата на средните години и вечната дилема со илјада прашања што го мачат сиот машки свет, насловена, „Дента кога наполнив 45“.

Логична сторија за она со што се судира секоја зрела личност во доба кога има доволно години за да ги брои сопствените успеси, но и да се судри со личните предрасуди за да процени кои му се вистинските пријатели, а кои во животот само случајни минувачи.

„Кои ти потпишале, па те отпишале, кои те пропуштиле, па те уништиле, кои ти верувале, па после претерувале“… како што велат стиховите во самиот рефрен потенцирајќи го најважното прашање за милион долари: „А ти, каде си?“

Музички модерно спакувано фанки со заразен танцов ритам и певлив рефрен, свирачки совршено изведено, продукциски до максимум испеглано, со шмек на 80-те и 90-ите, но со саунд визура која е прилично препознатлива за стилот кој Пере и бендот од прв ден го негуваат.

Кога звучната слика ќе се фузира со универзалната приказна што ја носат стиховите, еве ви гаранција за уште еден хит на Нокаут на огромна радост на фановите.

На музичката торта за „Дента кога наполнив 45“ како јаготка на шлагот доаѓа видеоспотот во кој освен прилично убедливиот актерски талент на Пере и Брејк сиот свој потенцијал го покажува и женскиот дел на екипата.

Неа и овој пат ја сочинуваат атрактивни убавици, манекенки и модели кои со своите раскошни телесни убавини совршено се вклопуваат во музичко-филмската приказна за „кризата на средните години“ што го мачи сиот машки свет во неговиот животен век, за која пеат Пере и Брејк во – „Дента кога наполнив 45“.

Автор на музиката е Никола Перевски Пере, стиховите ги напишал Игор Џамбазов, додека аранжманот го направиле Никола Перевски и Дарко Димитров. Песната е снимена и миксана во студиото НК продукција – Скопје, а финалниот микс, пост продукцијата и мастеринг ги направил Дарко Димитров во студио „Димитрови“ – Скопје.

Извршен продуцент на видеото е Васко Павлевски, а видеоспотот во продукција на „Fresh Union DOOEL – Film, Music and Booking Agency“ го режирал Огнен Шапковски.

Како звучи и изгледа новата песна на Нокаут – „Дента кога наполнив 45“, проследете од видеото во продолжение…