Ниту сопругата на Халид Бешлиќ не е добро: „Бог нека им е на помош“

Откако пејачот Осман Хаџиќ го посети својот колега Халид Бешлиќ и откри дека пејачот е многу добро со оглед на неговата здравствена состојба, на виделина излезе и вистината за состојбата на неговата сопруга Сејда.

Имено, Шериф Коњевиќ низ солзи откри дека се слушнал со Халид Бешлиќ преку видео повик.

– Се слушнавме и се видовме пред три, четири дена. Често се слушаме преку видео повик. Ми изгледа добро, мене ми е Халид и изгледа добро – рече Коњевиќ, додавајќи дека цврсто верува дека Халид ќе се бори:

– Па, ми изгледа добро, едноставно не можеш да видиш некој што ти е пријател ако има некои проблеми, за жал, има, но јас верувам во Бога и тука ќе заврши мото.

На работ на солзи, Шериф зборуваше и за сопругата на Халид, Сејда, и откри дека и таа има здравствени проблеми.

– Бевме заедно на море, и бевме заедно секој ден. Сега Сејда, душо моја мила… И се дружевме долу, за жал Сејда не е добро и има здравствени проблеми. Па се дружевме и пливавме, за жал мораа да одат на прегледи и сега еве ја работата, нека им помогне Бог на Халид и Сејда – рече Шериф во емисијата на Мирза Вранј, пишува Блиц.рс

фото:Instagram printscreren/beslichalid.official/Facebook printscreen/Sejmo Sulejmani