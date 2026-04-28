Нина Бадриќ останала без публика на настап, а газдата на локалот одбил да и плати хонорар

Пејачката Нина Бадриќ наскоро ќе наполни 53 години, а повеќе од половина од својот живот е присутна на сцената, каде што изгради извонредна кариера. Сепак, нејзините почетоци не беа едноставни, а во една прилика се присети на ситуација кога никој не дојде на нејзиниот настап.

Денес, Нина ги полни салите, но призна дека на нејзиниот прв настап немало публика. Дури и тогаш, не се сомневала дека ќе успее и била упорна и трпелива.

– Добро се сеќавам на тоа, во Омишаљ на Крк, каде што јас и келнерот бевме на настапот – рече пејачката и додаде дека не била платена затоа што, како што вели, шефот ѝ рекол дека никој не дошол и дека нема за што да се плати.

Да се ​​потсетиме дека Нина неодамна откри колку бил тежок нејзиниот пат до врвот.

– Многу е тешко, сигурно не е за слабите. Овој пат е за оние малку посилни борци, но јас не го избрав, така беше сè договорено. Мислам дека сè почнува од нас самите, не сум претерана личност, склона кон расправии и мешање во туѓите животи. Прво на сите, гледам дека имам мирен живот, така градев односи со колегите и медиумите сиве овие години. Што не значи дека сум личност над која треба да се гази, воопшто не. Јас сум личност која знае како да се брани ако некој ме нападне, знам како да барам правда. Не се мешам во туѓите животи и не правам скандали за да бидам популарна, не плукам по моите колеги, тоа едноставно не сум јас. Едноставно добиваш таков карактер по раѓање, или не – истакна таа, а потоа продолжи:

– Тешко е да се биде жена и да се градиш на музичката сцена. Особено ако си жена која нема менаџер, богати родители, богати љубовници, дечковци. Или влијателна, богата е влијателна. Ако влезеш во сето ова сама како девојка и создадеш кариера, секако е тешко да се помине низ животот без заштита, а камоли низ оваа работа. Она што ми е важно е што мислам јас, а не другите луѓе. Она што ќе го однесам кај Бога, начинот на кој поминав низ животот и изградив кариера ми е важен. Методот е многу важен, не само целта. Ова ќе ни го одржи срцето и душата, а другиот пат може да нè одведе на погрешен пат – заклучи Бардиќ.

Да ве потсетиме, пејачката Нина Бадриќ купи куќа на Хвар пред неколку години, каде што создаде своја оаза на мир каде што престојува секоја година во текот на целото лето.

фото:Instagram printscreen/badrich