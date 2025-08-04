Нина Бадриќ објави фотографии со посебна личност, фановите трогнати: „Љубов до небото“

Пејачката Нина Бадриќ го поминува летото во Јелса на островот Хвар, а на својот Инстаграм профил објави фото галерија со нејзината мајка Мила, што предизвика лавина од емотивни реакции.

Музичката дива Нина Бадриќ купи куќа во срцето на Јелса пред неколку години, и оттогаш редовно споделува делови од својот „мал рај“. Сепак, најновата објава особено ги трогна нејзините обожаватели. Серија фотографии на Инстаграм покажуваат дека Нина и нејзината мајка Мила уживаат во заедничките моменти.

Нејзините следбеници не штедеа на убави зборови и ги обсипаа мајката и ќерката со позитивни коментари. Пораки како: – „Вие сте толку слатки“, „Мамо и ќерко. Љубов до небото“, „Колку прекрасно е што уживате заедно, благословени сте што ја имате“ – се само некои од бројните комплименти. Многумина истакнаа дека нејзината мајка Мила е неверојатно посебна жена, а некои дури и се пошегуваа за нејзиниот стил, коментирајќи: – Мама се облече подобро овој пат… комплименти – пишува таа покрај објавата. Нина јасно покажа со нови фотографии дека времето со семејството, вклучувајќи го и преслаткото кученце Тото, е најважно.

Foto: printscreen/instаgram/badrich