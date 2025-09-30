Нина Бадриќ ја призна вистината која никој не ја очекуваше: „Се’ што гледате е глума и лага“

Нина Бадриќ зборуваше за тоа колку е лута што стереотипите сè уште владеат во животот на жената, кои одамна требало да бидат „избришани“.

Таа истакна дека нема модели на улоги од јавната сцена, но дека им се восхитува на жените од приватниот живот кои преживеале тешки моменти.

-Секојдневни жени кои се соочиле со тешки работи во животот и кои израснале од таа тешкотија и успеале да останат на нозе и да се грижат за своите деца. Да ги направат луѓе. Познавам многу такви жени кои ми се фасцинантни – рече Нина.

– Сето ова што го гледате јавно е глума и една голема лага. Уште како дете бев омилена во општеството, и во градинка и во училиште. На море, кога оди екипата, сите секогаш прашуваат кога ќе дојдам. Секогаш сум била типот на кој се обраќам за глупости. Важно ми е што во текот на мојот живот не ја изгубив вистинската радост на душата и искрената насмевка на детето, како што луѓето сакаат да ми кажат. Кога тоа, не дај Боже, ќе се случи, ќе знам дека животот ме згазил – открива пејачката.

Таа се надоврза на фактот дека сè е маска и зборуваше за тоа каква е всушност улогата на пејачката.

– Работата што ја работам се нарекува шоу-бизнис, ние сме циркуски изведувачи и луѓето доаѓаат кај нас за дел од нивната среќа и за одмор од нивното секојдневие. Вашата работа е да ги облагородувате луѓето во текот на тие два часа од концертот и да им дадете малку убавина. Најмалку важно тогаш е каков ми беше денот и дали ми се случи нешто навистина грдо. На сцената, морам да им пренесам позитивност на луѓето што дојдоа да слушаат – вели Нина како гостин во една претстава.

