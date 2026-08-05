Николина Ковач го покажа лицето без шминка, па порача: „Водев битка сама со себе“

Николина Ковач важи за една од дамите со препознатлив, женствен стил, а сега покажа дека не ѝ е потребна тешка шминка или гламурозна облека за да изгледа добро.

Пејачката објави фотографии на социјалните мрежи на кои е сосема природна, без шминка и филтри, а нејзиното издание привлече големо внимание од нејзините следбеници.

На фотографиите, Николина ги покажа своите природни црти на лицето, без нагласени веѓи, вештачки трепки и шминка на која публиката е навикната да ја гледа за време на јавни настапи.

Исто така, покрај галеријата фотографии на Инстаграм, таа си посвети и емотивен опис:

– Душо моја, се облече во најтешките искушенија, водеше битки сама со себе, а тие се најтешките, најмногу болат, бидејќи никој освен тебе не може да ги разбере и сфати. За некои приказни нема објаснување, нема помош освен твојата. Да пораснеш до прифаќање на предавствата, прифаќање дека можеш да паднеш на истите грешки, не е пожелно, рационално, но е единствено исправно. На истите грешки паѓаат оние кои гледаат со очите на дете, бидејќи сакаат да го видат најдоброто во вас…

Нема гаранција ниту за денот, ниту за ноќта, ниту за мирот, ниту за доброто, ниту за лошото, ниту за човекот, ниту за оној другиот… Единствено љубовта кон тебе може да донесе надеж, мир кој нема цена, вистинско задоволство кое облагородува, лекува и преобразува секоја рана, бидејќи ти си патот, вистината и животот – напишала таа.

View this post on Instagram A post shared by 𝐍𝐢𝐤𝐨𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐯𝐚𝐜 𝐊𝐚𝐩𝐨𝐫 (@nikolina.kovac)

Посебно внимание привлекува и фактот дека пејачката е мајка на три деца, и покрај бројните обврски, таа се грижи за себе и за својот изглед.

Foto: printscreeen/Instagram/nikolina.kovac