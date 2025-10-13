Никол Кидман проговори за разводот: „Сум поминала низ слично, знам дека ќе го пребродам и ова“

Помалку од две недели откако поднесе барање за развод од Кит Урбан, со кого помина 19 години во брак, 58-годишната актерка и амбасадор на брендот на AMC Theaters проговори зошто нејзиниот омилен аспект од стареењето е учењето како да се справи со сè што животот ѝ го носи.

„Најдобриот дел се искуствата што ги имаш“, изјави Никол за „Харперс Базар“ во интервју објавено на 9 октомври. „Мислиш: „О, веќе сум била овде и претходно. Сега всушност знам како да се справам со ова.“ Или: „Можеби не сум била во оваа ситуација, но сум поминала низ нешто слично и знам дека ќе го надминам.“

Актерката додаде: „Има нешто посебно во сознанието дека без разлика колку е болно, тешко или разорно нешто, постои начин да се надмине тоа.“

Иако Никол се чувствува подготвена да помине низ сè, таа е свесна дека болката е неизбежен дел од процесот, објавува Индекс.

„Ќе мора да ја почувствувате“, продолжи таа.

„Не можете да отрпнете. Ќе мора да се справите со тоа чувство и понекогаш ќе ви изгледа непремостливо. Ќе се чувствувате скршено, но ако се движите нежно и бавно – а тоа може да потрае многу долго – поминува.“

Иако тешките моменти во животот ја направиле посилна, Никол истакнува дека најголемата мотивација доаѓа од нејзините деца: ќерките Сандеј Роуз (17) и Фејт Маргарет (14), кои ги има со Кит, како и Бела (32) и Конор (30) од бракот со поранешниот сопруг Том Круз.

„Моите деца ми даваат цел да бидам нивен заштитник и нивен водич“, објасни таа, „ветувајќи им дека сум тука и дека, без разлика на сè, секогаш има безбедно место за растење.“

Foto: You Tube/ Hollywoodski stil života