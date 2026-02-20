„Никој нема право никого да злоупотребува“: Снежана Ѓуришиќ за бруталното тепање на нејзиниот син

Снежана Ѓуришиќ на прес-конференција зборуваше за насилството што го претрпе нејзиниот син.

Пејачката ќе одржи соло концерт во Белград во салата МТС на 24 март и се обрати на медиумите на конференцијата по тој повод. По тој повод, таа откри дека ќе се сретне со публиката на истото место на 25 март, но зборуваше и за инцидентот што се случи минатата недела кога сосед и уште две лица брутално го претепаа нејзиниот син Марко Гвозденовиќ.

Како што откри, го посетила во болница, а Марко е во стабилна состојба. Тој се опоравува од сериозните физички повреди што ги здобил.

– Причината и поводот за конференцијата е соло концертот. Сепак, поради сплет на околности, во меѓувреме се случија многу работи. Би сакала да ве замолам за вашата емпатија и разбирање што треба да се покаже кон семејството – започна Снежана, а потоа зборуваше за сè што се случи.

– Во недела, мислам дека беше 16-ти или 15-ти февруари, Марко отиде кај соседот и се случи она што се случи. Го претепаа до тој степен што заврши во болница. Марко си е Марко, сите го знаете, и она што можам да кажам е дека никогаш не бил насилен, никогаш не претепал никого, а сè друго знаете.

Го посетив, добро е, стабилно е. Би сакала да им се заблагодарам на Министерството за внатрешни работи и на обвинителството и на медицинскиот персонал на Ургентниот центар. Сите тие итно си ја завршија работата. Лицата кои учествуваа во арогантниот, непријатен настан беа уапсени. Јас сум жесток противник на секое насилство и, без оглед на тоа кој е што и кој што направил, никој нема право да злоупотребува и малтретира никого – рече Снежана.

Foto: print screen/facebook/Snežana Đurišić