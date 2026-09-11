„Одморот се ближи кон крајот“: Сандра Африка се појави во црно бикини, а потоа се соблече сосема гола

Пејачката Сандра Продановиќ, попозната како Сандра Африка, објави нови жешки фотографии од својот заслужен одмор.

Судејќи според објавите што редовно ги споделува со фановите, пејачката максимално ужива во луксузот и летните задоволства, додека нејзините следбеници имаат можност да го следат секој момент од нејзиниот престој во Хрватска.

Сандра Африка ужива во опуштена атмосфера, на плажа и во морските задоволства, додека високите летни температури дополнително ја засилуваат празничната и лежерна атмосфера.

Пејачката покрај фотографијата напиша:

„Одморот се ближи кон крајот“, додавајќи дека со нетрпение го очекува претстојниот настап во клуб.

На една од фотографиите можеме да видиме и дека го соблекла горниот дел од бикините и го оставила на една карпа.

За жал, таа не објави фотографија на која е без него, но и ова е доволно за да се разгори фантазијата.

Изборот на Сандра за плажа беше провокативен црн костим за капење што едвај ги покриваше нејзините бујни облини, привлекувајќи го вниманието и на минувачите и на обожавателите.

Таа го искомбинира со сина каубојска шапка и изгледаше апсолутно совршено.

Foto: Printscreen/Instagram/sandraafrika