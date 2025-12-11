„Нема жена како тебе” на Јоце Панов ја здогледа светлината на денот (ВИДЕО)

„Нема жена како тебе“, новата песна на Јоце Панов предизвика голем интерес кај публиката и на социјалните мрежи. Песната, која уште од првото слушање освојува со моќна мелодија и емотивна интерпретација, сега доби визуелна приказна што совршено ја надополнува.

Музиката е на Бане Опачиќ, препевот на текстот е на Весна Малинова, додека аранжманот е на Марко Цветковиќ. „Знаш ли како човек воли жену“ е српската верзија на песната. Видео спотот е снимен со модерен пристап и динамични кадри кој ја отсликува суштината на песната,безвременската љубов и почитта кон жената. Пораката е: вистинската љубов не може да се спореди со ниту една друга.

Спотот е реализиран од видео продукцијата General Film Studio на Дарио Јанковиќ, во режија на Ана Марија Јанковиќ.

„Нема жена како тебе“ е песна која зборува за длабока, искрена, па дури и судбинска љубов. Вокалната изведба е полна со страст и чувства, а аранжманот е модерен, со препознатлив балкански звук кој веднаш “влегува во уво”.