Нема да мувлоса или да се исуши: Еве како лебот да ви остане свеж со денови

Ако вашиот леб се суши или брзо мувлоса, не сте сами – но постои едноставно решение кое ќе ве натера да престанете да го фрлате. Без скапи садови и без фрижидер, овој трик го одржува вашиот леб мек и миризлив со денови, како да е штотуку купен од пекара.

Целерот е тајното оружје за свеж леб.

Иако звучи необично, ставањето измиено и сушено стебло целер во кеса со леб помага да се одржи идеална влажност. Лебот нормално се суши затоа што губи влага, а мувла се појавува кога има премногу. Целерот постепено ослободува вода, лебот лесно ја апсорбира, останува еластичен и не бајат – без никаков пренос на мирис на лебот.

Како функционира трикот?

Сè што треба да направите е да ставите стапче целер во кесата со лебот и цврсто да ја затворите. Резултатот е забележлив следниот ден.

Еве уште три златни правила за долготрајна свежина на лебот:

-Платените или ленените кеси се подобар избор од пластичните, бидејќи му овозможуваат на лебот да „дише“ и ја намалуваат кондензацијата.

-Избегнувајте го фрижидерот, бидејќи иако спречува мувла, лебот многу побрзо станува бајат во него.

-Замрзнувањето е најдоброто решение на долг рок – исечете го лебот на парчиња и вадете го по потреба. Препечењето ја враќа оригиналната текстура.

Овој мал кујнски трик помага не само на вашиот буџет, туку и на планетата. Огромни количини леб завршуваат во корпата за отпадоци, а со малку внимание, ова лесно може да се промени.

Со целер во кесата, мирисот на домот и вкусот на свеж леб можат да траат со денови.

фото:Freepik

извор:попара.мк