„Не сакам, од инает!“ – Снежана Ѓуришиќ одбива да го исполни ветувањето што им го дала на родителите 

Пејачката Снежана Ѓуришиќ за време на неодамнешното гостување на телевизија проговори за своето образование.

Снежана Ѓуришиќ зборуваше за своето образование и откри дека не дипломирала од инает.

– Морав да бидам одлична ученичка, подоцна да завршам средно музичко училиште, а потоа и Академија. Не дипломирав, но стигнав до самиот крај – откри Снежана.

На констатација на водителот дека треба да го исполни ветувањето што им го дадела на родителите и да дипломира, Ѓуришиќ одговори како од топ:

– Не сакам да дипломирам – од инает!

Инаку, Ѓуришиќ е присутна на јавната сцена со децении и не сака јавно да го експонира своето семејство.

Затоа многумина беа изненадени кога Ѓуришиќ сподели фотографија со своите најблиски на својот Инстаграм профил. Снежана позираше насмеана во прегратката на нејзината мајка Дара (83), нејзиниот внук, ќерката Маја и внуката Лана.

Сите коментираа колку внуката и ќерката личат на Снежана.

фото: print Screen/Instagram