„Не можам ниту да се насмевнам“ – Гоца Божиновска отиде на подмладување, сега открива детали

Фолк пејачката Гоца Божиновска има 60 години и многу се грижи за својот изглед, па трудејќи се да изгледа што е можно помладо, по враќањето од Америка, решила да посети клиника за естетска хирургија.

Имено, Гоца реши да го подмлади своето лице, и откри што си направила овој пат.

– Да, отидов кај мојата долгогодишна пријателка и докторка на третман. Секоја година на почетокот на есента, ја негувам кожата на овој начин. Ми инјектираше витамини во кожата за да не ја изгуби еластичноста во овие години. Се колнам во овој третман, подобар е од ботокс. После тоа, ми стави маска и неколку креми – рече Гоца и призна дека следниот ден имала тешкотии.

Таа исто така нагласи дека не би променила ништо кај себе со пластична хирургија.

– Процесот траеше кратко. Имам екстремно сува кожа и покрај фактот што користам скапи креми, овие третмани ми се неопходни. А докторката ми вели дека кожата ми реагира брзо. Наутро не можам ни да се насмевнам бидејќи лицето ми е толку затегнато. Но, освен овие третмани, не би направила ништо друго. Имам голем страв и не би променила ништо кај себе.

фото: printscreen/instgaram/goca_bozinovska_fp/Fotografija Ai (vestacka inteligencija)