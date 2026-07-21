Не е важно да имате убава фотографија: Еве зошто не треба да се смеете на фотографиите за лична карта

Ако некогаш сте се запрашале зошто речиси никој не изгледа насмеан на фотографиите од лична карта или пасош, одговорот нема никаква врска со естетиката. Во повеќето земји низ светот, прописите бараат неутрален израз на лицето за да можат биометриските системи да идентификуваат лице што е можно попрецизно.

Многу граѓани веруваат дека „забраната“ за насмевка е само непишано правило на фотографите или службениците што издаваат документи. Сепак, тоа е јасно наведено во правилата што го регулираат изгледот на фотографиите за биометриски документи.

Според важечките прописи на Министерството за внатрешни работи, лицето на фотографијата мора да гледа директно во камерата (ан фас), двата рабови на лицето мора да бидат јасно видливи, а насмевката и гримасите не се дозволени. Исто така, устата мора да биде затворена, очите отворени и јасно видливи, додека позадината мора да биде во еднобојна боја.

Причината не е тоа што државата сака граѓаните сериозно да ги гледаат документите, туку начинот на кој функционира биометриската идентификација.

Денешните пасоши и лични карти користат технологија за препознавање лица. Кога некое лице се насмевнува, се менува положбата на усните, образите, вилицата, па дури и обликот на очите. Овие промени го отежнуваат софтверот да ја поврзе фотографијата од документот со лицето на лицето на граничен премин, аеродром или за време на полициска проверка.

Неутралниот израз на лицето овозможува многу попрецизно препознавање на идентитетот, поради што стана меѓународен стандард за креирање биометриски документи.

Дали истите правила важат насекаде?

Речиси сите земји применуваат слични правила, но постојат мали разлики.

На пример, во Соединетите Американски Држави е дозволена мала насмевка, но само ако устата е затворена, а очите се целосно отворени. Широка насмевка со видливи заби или отворена уста не е прифатлива и фотографијата може да биде одбиена.

Повеќето европски земји, применуваат построг пристап и бараат целосно неутрален израз на лицето.

фото:Курир.мк