Наташа Беквалац призна: „Морам да се напијам пред настап“

Пејачката Наташа Беквалац призна дека пред секој настап мора да испие чаша алкохол, бидејќи на тој начин ја намалува тагата. Наташа Беквалац неодамна изјави дека со години оди на психотерапија и дека се бори со депресија. Пред секој настап, пејачката пие алкохол, за да ја „убие“ тагата.

– На пример, никогаш не пијам. Никогаш не пијам преку ден. Пред настап, морам да испијам еден алкохолен пијалок, еден. И потоа се прашувам што е алкохолот и зошто морам да си ја „изгорам“ главата, малку да ја „заматам“. Бидејќи не пијам, тој еден пијалок ми е доволен за да ми се случи тоа мало нешто. И зошто ми треба тоа? Потоа велам, алкохолот е последица на тагата. Имам тага. Но сфатив дека морам, мислам, не морам, туку дека се чувствувам подобро така што излегувам пред луѓе, бидејќи морам да ја отрпнам тагата – изјавила Наташа за WTF радио.

Foto: print screen/Instagram/bekvalceva