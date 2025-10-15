Наташа Беквалац откри на кој поранешен сопруг би му се вратила, а кого најмногу го повредила

Пејачката Наташа Беквалац призна дека ќе се врати кај својот поранешен сопруг Данило Икодиновиќ, и дека најмногу го повредила Љуба Јовановиќ.
Беквалац беше гостинка на Огњен Амиџиќ, а во рубриката „Одговори или јади“, таа одговараше на интимни прашања и ги спомена своите поранешни сопрузи, а нејзиниот одговор за нејзиниот прв сопруг Данило Икодиновиќ, кој неодамна се разведе, беше најизненадувачки.
Кога ја прашале колку партнери имала досега, Наташа одговорила:
– Ништо, тага, чемер, јад. Што колку се, 101- се. Нема да одговорам!
Огњен Амиџиќ ја праша кој од нејзините мажи може да го опише како нејзин најдобар љубовник.
– Јас сум специфична жена, малку ми треба, секогаш сум многу задоволна. Толку многу се познавам себеси и што ми треба, па затоа минимална стимулација е доволна. Или како што би рекле старите дами:
„Нема лошо ѓубре за добра свиња“. Слабо се сеќавам, секогаш она што ми е најсвежо останува највпечатливо – рече Беквалац со смеа.
Кога ја прашале кој поранешен го повредила најмногу, пејачката го именувала својот втор сопруг.
– Сите овие повреди се како моите песни, како мои деца, и сите ми се драги. Но, шегата настрана, и за тоа ми е жал, мислам дека најмногу го повредив мојот втор сопруг – Љуба. Му кажав, но тој рече: „Добро“ – Беквалчева беше искрена.
Printscreen/Youtube/AmiGshow