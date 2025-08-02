Направете маска за нега на лицето и телото од талог од кафе

Маската и пилингот од меленото кафе многу брзо ќе ја освежат зрелата, уморна кожа и ќе ја стимулираат нејзината циркулација, а лесно и брзо се подготвува. Кафето е богато со антиоксиданси, а кофеинот го стимулира побрзото излачување на токсините и течностите од телото, поради што препаратите базирани на кофеин често се користат во антицелулитни препарати.

За наједноставен пилинг, доволно е талог од кафе и малку вода. Промешајте го талогот малку и втријте го во кожата на лицето пет до десет минути. По масажата исплакнете го лицето со млака вода.

Маската за црно кафе за коса ќе работи исто толку добро. Направете благо кафе, изладете и нанесете го на косата. По 20 минути држење под пластична капа исплакнете ја. Кафето ќе го отстрани вишокот маснотии, ќе ги измазне кутикулите и ќе ја направи косата посјајна.

Бидејќи зрелата кожа е често сува и многу чувствителна, додајте маслиново или кокосово масло во кафето или морската сол што е подеднакво корисно за пилинг. Масното млеко и јогуртот и медот ќе функционираат добро исто така. Потребни ви се до две лажички од секоја состојка за да ја подготвите, а смесата можете да ја чувате во фрижидер до две недели.

Маска од кафе и какао

Состојки: две лажици мелено кафе, две лажици какао во прав, три лажици полномасно млеко или јогурт, лажица мед

Подготовка: Сите горенаведени состојки треба добро да се измешаат и да се нанесат на лицето. Откако маската стои околу 15 минути, треба да се исплакне со млака вода. Додека ја нанесувате маската, нежно масирајте го лицето за подобра циркулација.

Пилинг за цело тело

Состојки: три лажици талог од кафе, една лажица масло по желба (маслиново, кокосово или бадемово масло), кафеав шеќер

Подготовка: Измешајте ги сите суви состојки потоа додадете го маслото и малку кафеав шеќер. Масирајте ја добиената смеса во кожата, со тоа ќе ги отстраните мртвите клетки и ќе ја подобрите циркулацијата. Кожата ќе биде мазна и полесно ќе ги апсорбира хранливите материи од кремот.

Фото:Freepik

Извор: Курир