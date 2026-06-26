Најжешката прогнозерка на светот – Мексканската ѕвезда го привлече вниманието на сите 

Мексиканската сензација Џанет Гарсија е прогласена за најжешка метеоролошка прогнозерка во светот.

Таа е убедлив победник, а нејзиниот подем започна на мексиканската телевизиска станица Телевиса Монтереј. Видеата од нејзината прогноза во тесни фустани станаа вирални на YouTube и социјалните медиуми со брзина на светлината, а луѓе од целиот свет ги гледаа емисиите иако не разбираа ниту еден збор шпански.

Џенет е исклучително посветена на тренингот и здравиот начин на живот. Нејзините следбеници се особено фасцинирани од нејзината фигура, а таа често истакнува дека сето тоа е резултат на години напорна работа во теретана и дисциплина.

View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Денес, таа е успешен модел, фитнес тренер и глобална интернет ѕвезда која ја следат милиони луѓе на социјалните мрежи, а Џенет оправдано го држи тронот.

View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

foto: Printscreen/Instagram/iamyanetgarcia