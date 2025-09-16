Нада Топчагиќ е кралица на пропуштени хитови: Ја одбила и оваа песна, а денес сите ја знаат

Иако важи за една од најхаризматичните и најпрепознатливи пејачки од регионот, Нада Топчагиќ носи титула што никој не би ја очекувал, титулата кралица по бројот на одбиени хитови.

Имено, зад гламурот, импресивните настапи и специфичниот глас, се крие и интересна историја на песни што денес се зимзелени, а кои Нада некогаш ги отфрлала.

Некои од најголемите хитови што ја одбележаа музичката сцена на поранешна Југославија, а денес се пеат на прослави и настапи низ целиот регион, за малку ќе завршеа во нејзиниот репертоар.

Меѓу нив се легендарните песни „Поздрави је, поздрави “ и „Што ќе прави жена сама во кафеана“.

фото:instagram printscreen/ topcagicnada