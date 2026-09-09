На многу жени не им се допаѓа една машка навика: Еве зошто тој сака да го прави ова веднаш по сексот

Сексуалниот терапевт Дејвид Мекензи објаснува дека по оргазмот, мажите доживуваат зголемување на пролактинот, хормон поврзан со релаксација и замор.

Многу жени се запознаени со оваа ситуација: по интимен однос, нивниот партнер заспива во рок од неколку моменти, додека тие би сакале да останат будни, да се гушкаат и да разговараат. Затоа често се прашуваат зошто мажите чувствуваат потреба веднаш да заспијат.

Иако таквата реакција понекогаш може да изгледа ладна или незаинтересирана, науката има едноставно објаснување. По сексуалниот климакс, во машкото тело се случуваат промени кои промовираат релаксација и поспаност, поради што спиењето честопати им доаѓа природно како следен чекор.

По оргазмот, во машкото тело се случуваат промени кои можат да предизвикаат изразена поспаност.

Слични објаснувања даваат и докторите Марк Лајнер и Били Голдберг, автори на книгата „Зошто мажите спијат по секс?“. Според нив, физичкиот напор за време на сексуалниот однос, како и самиот оргазам, може дополнително да го исцрпи телото и да придонесе за желбата на мажот да заспие. Фактот дека мажите имаат поголема мускулна маса во просек, исто така, се зема предвид, па затоа физичкиот напор може да биде поизразен.

извор:попара.мк

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