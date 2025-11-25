„На крајот од кариерата“ – Зборовите на Миле Китиќ ги растажија фановите 

Миле Китиќ се појави на поп-сцената во 1974 година, а неговите песни се омилени кај публиката. Сепак, пејачот веќе некое време размислува за пензионирање, а неговите зборови ги растажија бројните обожаватели.

Имено, на неодамнешниот концерт, Миле Китиќ ја покани својата ќерка Елена да му се придружи на сцената, а потоа откри дека неговата кариера е во својот зенит.

– На крајот од мојата кариера сум, нема да пеам уште долго, а таа сега е популарна кај младите, и ми е мило што им се допаѓа. Елена беше понервозна од мене. Таа отпеа две или три песни како гостин, а јас треба да одржам концерт од два или три часа.

„О, тато, како ќе го направиш тоа? Ќе можеш ли да го направиш?“ ме праша. Искусен сум, само сакам да бидам здрав и можам сè. Фала му на Бога, грлото сè уште ме служи. Се чувствував како да сум дошол во бар за 50 луѓе – призна пејачот, а неговите зборови и можноста да го остави микрофонот набрзо ги растажија неговите бројни обожаватели.

Foto: print screen/Instagram/milekitic