Музика до зори во домот на Миле Китиќ – еве зошто

Ќерката на Миле Китиќ, Елена Китиќ, го прослави својот роденден на базен со своите пријатели и колеги.

Имено, Елена Китиќ го прослави својот роденден со свечена забава, а на прославата беа нејзините родители, пријатели и колеги.

Елена танцуваше и пееше цело време, а секако и гостите не ја разочараа, па забавата беше многу добра.

На Елени ѝ го честиташе роденденот нејзиното момче, продуцент и музичар Михајло Микса Вујиќ.

Тој сподели емотивна фотографија на социјалните мрежи на која ја бакнува во главата, со пораката: „Среќен роденден љубов“.

Миле Китиќ за ќерка Елена еднаш изјави:

– Таа сè уште не може да каже дека е попопуларна од мене. Со почит, би сакал да биде попопуларна, но нема да се мериме, би сакал да биде најпопуларна во светот – тврди тој.

Иако пее сосема различен музички жанр од нејзиниот татко, Елена Китиќ за кратко време стана една од најпопуларните млади пејачки, обидувајќи се да ја изгради својата кариера со хитови, а не со скандали.

Foto:Printscreen/Instagram/elenakiticnews