Може ли „правилото од 24 часа“ да ви помогне да ја спасите вашата врска од пропаст?

На социјалните мрежи циркулира „правило од 24 часа“ кое наводно може да ја спаси вашата врска од пропаст. Експертите изјавија дали има вистина во ова.

Имено, „правилото од 24 часа“ бара да му кажете на вашиот партнер што ве вознемирило во рок од 24 часа или да молчите засекогаш и да ја доведете врската во застој. Многу корисници на социјалните мрежи велат дека тоа им помогнало да спречат расправија.

„Ова многу ми помогна. Открив дека е многу подобро да се „оладите“ 24 часа за да се смирите отколку претерано да реагирате и да испратите лута порака“, „Го користам овој метод со години и навистина функционира“, се некои од коментарите.

Сепак, експертите наведуваат дека ова правило не може да се примени кај сите парови.

„За паровите кои имаат тенденција да избегнуваат конфликти или да ги потиснуваат своите емоции, временското ограничување може да дејствува како здрава структура на одговорност“, изјави психотерапевтката Криста Норис за „Њујорк пост“, додавајќи дека сепак временските ограничувања можат да направат повеќе штета отколку корист, особено ако едно лице чувствува потреба да разговара пред да ги регулира своите емоции.

Психотерапевтката Сања Бари се согласи, забележувајќи дека прераното туркање на разговорот може брзо да се претвори во жестока расправија.

„Наметнувањето на правилото 24 доцна навечер по стресен ден на работа честопати води кон одбранбена позиција или кажување работи што не ги мислите, наместо решенија“, рече таа.

Наместо тоа, таа советува понежен пристап. Треба да му кажете на вашиот партнер дека сте лути, но кога ќе бидете смирени и подготвени, разговарајте за проблемите нормално. Не треба да се ограничувате на 24 часа.

фото:Freepik

извор:попара.мк