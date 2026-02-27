Таа е кубанската Памела Андерсон: Ешли обожува мини бикини

Нејлин Ешли е американско-кубанска инфлуенсерка, модел и креаторка на дигитални содржини. Неа ја следат над два милиони следбеници на различни платформи на социјалните медиуми.
View this post on Instagram
Таа се опишува себеси како „кубанската верзија на Памела Андерсон.
View this post on Instagram
„Не ми пречи да ги претворам твоите Baywatch фантазии во стварност. БЕСПЛАТНО е за време на празничниот викенд – линкот во мојата биографија“ – споделила цицлестата инфлуенсерка која очигледно има и свој „профил за возрасни“.
Разгледајте ги убаво најпрвин нејзините Инстаграм фотографии и видеа, па ако ви фати око… Со еден клик сте на следната станица… На нејзината „забранета“ страница.
Обожува мини бикини и понекогаш дноделни костими за капење, но, не само да ги носи, туку и да се фотографира во нив споделувајќи ги сликите на свите профили на социјалните мрежи.
View this post on Instagram
Фото: Инстаграм/neyleenashley