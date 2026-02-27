Радио Милева потребата од новото време

Познатата инфлуенсерка го криеше лицето со филтри, а кога се покажа во вистинско светло изгуби 140 илјади следбеници

Популарна инфлуенсерка за убавина од Кина изгуби 140.000 следбеници откако нејзиниот филтер „падна“ за време на пренос во живо и го покажа нејзиното вистинско лице.

Видеото, за кое се верува дека потекнува од кинеска социјална мрежа, брзо се прошири на интернет, иако името на корисникот и нејзините сметки на социјалните мрежи не се откриени.

Според виралното видео, неименуваната инфлуенсерка се снимила себеси како танцува пред камерата. На почетокот, таа се појавила со порцеланска кожа и неверојатно симетрични црти на премала глава.

Сепак, откако филтерот бил отстранет, тој открил многу поприроден изглед и потопол тен на кожата. Набргу потоа, филтерот се вратил и го вратил стилизираниот изглед, наизменично менувајќи ги двата изгледа.

Луѓето на социјалните мрежи тврделе дека таа изгубила 140.000 следбеници, иако никакви податоци од платформата јавно не ја потврдиле таа бројка. Многумина претпоставувале дека видеото потекнува од кинеската верзија на TikTok.

Додека некои го обвинија инфлуенсерот за измама, други го отфрлија таквото толкување, прашувајќи наместо тоа зошто филтрите воопшто имаат толку голема тежина и зошто жените чувствуваат потреба да ги користат.

