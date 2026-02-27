Калиопи со последно збогум за поранешниот свекор и татко на Васил Зафирчев

По веста дека почина таткото на македонскиот актер Васил Зафирчев, затечена, тажна и емотино скршена беше и нашата поп дива Калиопи и поранешна сопруга на актерот.

По трогателната проштална порака која осамна на Инстаграм профилот од ужалниот син, следеше и реакцијата со сочувство од поранешната снаа на покојниот.

-Патувај тато Тале наш… напиша Калиопи, а последното збогум за поранешниот свекор се најде меѓу нејзинте објави.

За потсетување, Васил и Калиопи беа во брак од 2004 до 2011 година, но и по разводот останаа во одлични односи.

Тие често го поминуваат времето заедно и се поддржуваат и во приватниот живот, и во кариерите.

фото:Instagram printscreen/kaliopi_zasekogas and vasilzafirchev