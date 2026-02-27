„Викиншката девојка“ направи хаос во бикини откако на снег ги сподели гигантските облини

Џоана Норденг можеби не е добро познато име за домашната публика, но по овие фотографии, сигурно ќе стане една од фаворитите.

Норвешката инфлуенсерка Џоана Норденг сака да објавува провокативни фотографии на социјалните мрежи, па затоа и стана позната. Нејзините најнови објави се направени среде шума и ги израдуваа многумина.

Фокусот, секако, не беше на природата и прекрасните пејзажи, туку на нејзиниот изглед и фактот дека среде зима и снег таа позира во минијатурно бикини, додека носи и шубара, шал, ракавици и чизми од бело крзно.

Белото бикини совршено се вклопува со нејзиниот тен, но и со снежната позадина, па за момент сите заборавија колку е студено.

View this post on Instagram A post shared by johanne (@letjojolivex)

Веднаш станува јасно зошто следам речиси 90 илјади луѓе, а луѓето во коментарите не го кријат својот ентузијазам за нејзиниот уникатен изглед и храброст.

View this post on Instagram A post shared by johanne (@letjojolivex)

На Инстаграм профилот на Џоана доминираат фотографии од плажа, а дури и кога не е на плажа – очигледно нема проблем да се соблече на снег, додека себеси се опишува како „норвешка викиншка девојка“ која патува низ светот во секси бикини.

View this post on Instagram A post shared by johanne (@letjojolivex)

Фото: Инстаграм/letjojolivex