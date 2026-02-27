Дали сте сексуален предатор или водите љубов поретко од другите?

Споредбата со другите може да направи да се чувствувате лошо, но понекогаш е едноставно невозможно да и’ се спротивставите на љубопитноста. Едно од неизбежните прашања кога станува збор за партнерските односи се однесува на зачестеноста на сексуалниот однос. Повеќето барем еднаш се прашале дали претеруваат со сексуални активности или, напротив, ги практикуваат поретко од другите. Колку често треба да имате секс, никој не може да потврди со сигурност – затоа што едноставно нема точен или погрешен одговор. Имено, кога станува збор за секс, нема идеален број на односи во текот на една недела, месец или година.

Едно истражување покажа дека паровите кои имаат секс еднаш неделно, се во подобро расположение и се чувствуваат среќни.

Сепак, фреквенција поголема од тоа не придонесува за квалитетот на врската на било кој начин. Но, ако сакате почест сексуален однос, треба да разговарате со партнерот за тоа. Колку сте поотворени, толку полесно ќе биде да комуницирате и да ги споделите вашите желби и фантазии. Вашата цел, се разбира, не треба да биде да бркате некој резултат, туку да уживате во се’ што се подразбира во интимните односи.

Сексот е многу важен во секоја врска, но има и парови меѓу кои нема изразена сексуална желба, а сепак тие имаат хармоничен и успешен однос. Експертите се согласуваат дека некои луѓе имаат помалку секс, што исто така е сосема нормално и не треба да биде извор на фрустрација. Затоа што – фактот што некој нема потреба да прави акробации во кревет секој ден, не значи дека е несреќен.

Колку често треба да имате секс?

Паровите кои се задоволни од квалитетот и квантитетот на сексот во својата врска, чувствуваат поголема меѓусебна поврзаност и се позадоволни од нивната врска како целина. Сексолозите ова го објаснуваат со фактот дека сексот ја ослободува напнатоста и помага да се надмине стресот, и има позитивен ефект врз сите несогласувања.

Фреквенцијата на секс во голема мерка зависи од возраста, а во повеќето случаи се намалува со текот на времето. Истражувањата засновани врз тврдењата на учесниците не се целосно релевантни, бидејќи многумина на ова поле се обидуваат да се претстават во подобро светло, така што не даваат искрени одговори. Според некои податоци, на возраст меѓу 18 и 29 години, сексот обично се практикува три пати неделно, а на возраст од 45 години, просечниот број на односи е намален на еднаш неделно. Отстапувањето од овие статистики не значи дека вашиот сексуален живот е проблематичен.

Ако ритамот на четири или пет односи неделно ви одговара – тоа исто така не е лоша работа. И подеднакво е нормално да имате односи само неколку пати годишно.

Проблеми можат да се појават само кога не се согласувате со вашиот партнер за зачестеноста на врската. На пример, сексот еднаш неделно може да ви одговара, додека тој би сакал да го имате многу почесто. Во тој случај, разговарајте за сè и обидете се да најдете решение што ќе биде прифатливо за двајцата. Објаснете што предизвикува желба во вас и обидете се да создадете идеални околности во кои ќе бидете возбудени. За некои, тоа е романтична музика, а за други е комедија со која ќе се релаксираат. Ако не сте во состојба да ги усогласите вашите сексуални апетити, не двоумете се да побарате стручна помош.

извор:нетпрес

фото:Freepik