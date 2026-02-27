Славната пејачка се разведува по 20 години брак

Пејачката Пинк и нејзиниот сопруг, поранешната професионална тркачка ѕвезда во мотокрос, Кери Харт, се разделија по 20 години брак, потврди извор за People.

Претставникот на пејачката немаше коментар за приказната за разводот, додека тимот на Харт не одговори веднаш на медиумските прашања.

Пинк, чие вистинско име е Алеша Мур, и Харт се запознаа во 2001 година на Летните X игри во Филаделфија. Нивната врска беше турбулентна – раскинувајќи и смирувајќи се – пред Харт да ѝ предложи брак во 2005 година. Тие се венчаа во Костарика во јануари 2006 година.

Веќе во 2008 година, тие објавија дека се разделуваат за првпат. Сепак, тие останаа во добри односи – Харт дури се појави и во нејзиниот музички спот за хитот „So What“, кој беше инспириран од нивниот развод.

Во пролетта 2009 година, тие открија дека се смириле и го откажаа разводот.

„Сè обновуваме“, изјави Харт за People во тоа време. „Понекогаш мора да се вратите неколку чекори назад за да продолжите напред.“

Во 2021 година, Пинк даде увид во нејзиниот семеен живот, дома и на турнеја, во документарецот „Пинк: Сè што знам досега“, кој се емитуваше на платформата Prime Video.

Засега не е познато што доведе до новата разделба, ниту дали разводот веќе е инициран, но веста одекна меѓу обожавателите кои со години ја следат нивната љубовна приказна полна со подеми и падови.

Двојката има две деца, ќерка и син.

фото:You tube printscreen/

Entertainment Tonight/ Instagram/ Pink