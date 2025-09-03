„Моето срце, мојот син“ – Марија ги разнежни своите следбеници со фотографија

Пејачката Марија Шерифовиќ сподели фотографија на својот Инстаграм профил на која седи на прагот, бакнувајќи го својот мал син Марио.

Заедно со фотографијата, таа напиша емотивна порака.

– Моето срце. Моето лево и десно белодробно крило. Мојот живот и несоница. Главоболка и љубов. Мојата насмевка и солза што никој не ја гледа. Мојот разум и мојата слабост. Мојот син

Објавата предизвика возбуда кај нејзините обожаватели, за што сведочат малку помалку од 50 илјади лајкови што ги собра за само два часа. За потсетување, пејачката го доби синот кон крајот на 2023 година.

Foto: Print Screen/Instagram