„Мир во душата, љубов во срцето и радост секој ден“ – Познатите Македонци испратија пораки за Велигден

Велигден се одбележува на полноќ кога се слави христовото воскресение, а на овој празник се поздравува со Христос воскресе – Навистина воскресе.
Подоцна следи и кршењето на јајцата кое е омилено за сите генерации, па секој со радост ја негува оваа традиција.
Така верниците како и секоја година и сега беа во црква за да го дочекаат Христовото воскресение.
Некои од нашите познати Македонци испратија и празнични пораки со желба за мир и здравје.
Во продолжение погледнете ги велигденските пораки кои тие ги објавија на своите профили на социјалните мрежи:
Марјана Станојковска
Христос Воскресе!
Навистина Воскресе!
Мир во душата, љубов во срцето и радост секој ден.Нека домот Ви биде исполнет со топлина, насмевки и убави моменти со најблиските.
Честит Велигден !
Сузана Гавазова
– Мир во душата, љубов цо срцето, со верба во Бога, во слава на Христос, да се радуваме простуваме. Да се сакаме и почитуваме.
Христос Воскресна!
Каролина Гочева
Хритос Воскресе! Честит Велигден!
Огнен Здравковски
Христос Воскресе – Честит Велигден. За многу Години!
Редакцијата на Вистина и ним им посакува среќни Велигденски празници… Христос воскресна – навистина воскресна… За многу години Велигден!
Foto: printscreen/instagram