Министерската сопруга тргна навреме да го втаса трендот: Нина на Борко по бикини ги истакна своите облини

Со стартот на месец јуни се почесто сведочиме на бикини изданија на нашите познати Македонки, а на изненадување меѓу нив е и сопругата на актуелниот министер за спорт Борко Ристовски, Николина Нина Ристовска.

Убавата Нина има рутина редовно да покажува приватни и семејни моменти со децата и сопругот Борко, па дури и откако тој доби министерска финкција, Нина остана трансперентна, па на профилите секогаш има да сподели нешто ново за пред јавноста.

Без филтри и камуфлажа и во чекор со тендот да се биде „ин“ со фотка од плажа, Нина го втаса трендот навреме уште пред стартот на летото.

Со полни гради самодоверба, без филтри и камуфлажа, некогашната манекенка и модел ја видовме во црно бикини издание во кое изгледа одлично со нагласените атрибути.

На министерската сопруга модата, па и позирањето отсекогаш и биле голема љубов. Нина пред речиси една деценија се занимваше со моделство, се фотографираше рамо до рамо со познатите, Натали Грубовиќ, Марјана Станојковска и други.

Иако денес е мајка на две деца, синчето Душан и ќеркичката Анастасија, Нина изгледа одлично и во топ форма.

фото: Facebook/ Nikolina Nina Ristovska