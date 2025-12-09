Минатото на Лепа Лукиќ: Сè за нејзините пороци излезе на виделина

Со години, за порокот на Лепа Лукиќ се зборуваше јавно, а сега за прв пат таа откри кој ја натерал да се занимава со коцкање.

Лепа призна дека почнала да се занимава со коцкање под влијание на својот прв сопруг, Тома Лукиќ, а потоа истакна дека токму затоа го напуштила.

– Го оставив, сега зборуваме за тоа, затоа што се коцкаше. Ми остави спомен – ме научи и мене како да се коцкам – рече Лепа, опишувајќи како тешко се развела од него.

– Го оставив поради коцкање, рече дека повеќе нема да игра, а јас не знаев што е ас! Никогаш не сум зборувала за ова. Се разведовме, во Краљево, судијата таму нè замоли да се смириме. Прво да се смириме, а ако не, тогаш развод. Не доаѓа предвид, велам јас, човек не може да се ослободи од коцкањето и јас повеќе нема да бидам со него! Тој вели: „Нека се врати кај мене, ќе се заколнам и ќе потпишам дека повеќе нема да играм!“. Јас велам: „Сто пати си го кажал тоа, па постојано го повторуваше“. Тој вели: „Сега нема, гледам дека ќе те изгубам“. А судијата вели: „Лепа, предлагам да напишеме – јас сум таа што ќе се разведе без него, ако го стори тоа повторно! Дали го прифаќаш, Томо?“. Тој вели дека ќе го стори тоа и го потпишува. И се согласувам да се вратам – открива пејачката.

Сепак, таа раскажа како било кога пороците повторно почнале да го совладуваат.

– Не поминаа четири месеци, тој беше во болка, и направи трик и го фатив. Го оставив, беше од Трстеник, отидов кај судијата и реков: „Ми вети!“. И така беше. Се разведов, но тој ме гонеше. Зедов стан во Белград, а тој ми рече: „Нема да имаш мир од мене, нема да имаш љубов со никого, ќе те следам цел живот“ – изјавила Лепа за Информер.

фото: printscreen/instagram