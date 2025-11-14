Милица Павловиќ пред својот најголем животен проект, да најде вистинска љубов: „Не е важно дали ќе биде од нашите простори или странец“

Пејачката Милица Павловиќ признава дека фантазира за вистинска љубов со партнерот со кој ќе се омажи, и веќе испланирала како и каде ќе го каже судбоносното „да“.

Иако сè уште не го сретнала својот идеален, Милица точно знае како и каде ќе го каже судбоносното „да“ кога ќе дојде време.

– Едвај чекам да ми се случи вистинска, голема љубов, да најдам личност која ќе ме сака дури и кога ќе ја симнам сценската шминка и облека. Некој кој нема да ме гледа преку видеа и јавни настапи, туку преку тоа што сум. Некој кој ќе ја почитува мојата кариера, но и мојата личност. Верувам дека душите се препознаваат меѓусебно и дека јас ќе препознаам, а тој ќе ме препознае мене – рече Милица.

Досега, таа ги ставаше приоритет на кариерата, песните и концертите, но дека конечно е подготвена да пушти во нејзиниот живот некого кој ќе биде нејзина поддршка и потпора.

– Моето постоење сите овие години е оправдано со голема дискографија, сериозни концерти, екскурзии во светот на глумата и модната индустрија, па дури и романот „Повикот на Јадранот“… Луѓето често забораваат дека и јас имам некои неостварени желби, а мојот најголем сон е љубовта. Ми треба маж кој ќе ме поддржува колку што јас го поддржувам него, не ми е важно дали е од нашите краишта или странец – рече Милица.

Павловиќ откри какви квалитети треба да поседува оној на кого ќе му го каже судбоносното „да“.

– Најважно за мене е тој да ме сака и конечно да му покажам на некого дека и јас знам да сакам. Сакам некој со кого можам да создадам империја. Би сакала да се омажам и на море. Свадбата може да биде на Бали, Атина или Италија, сè додека е на море.

Конечно, Милица нагласи дека не ја губи вербата во љубовта и дека таа е нејзиниот следен голем животен проект.

– Живеам во сегашниот момент и верувам дека доброто се враќа во добро. Сигурна сум дека за мене има некој на оваа планета кој ќе ме сака онака како што јас сакам, вели Милица за српските медиуми.

