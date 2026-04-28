Милан Станковиќ беше должен на „Гранд“ илјадници евра, еве кој го подмири долгот

Со години, Рада Манојловиќ важи за една од најжешките пејачки на домашната јавна сцена, а нејзината романса со колегата Милан Станковиќ сè уште привлекува внимание кај јавноста, особено поради информациите за наводното враќање на пејачот на јавната сцена, каде е отсутен со години.

Пејачката Радмила Манојловиќ неодамна призна дека еднаш била забранета од „Гранд“, а тоа било затоа што го штитела своето тогашно момче Милан Станковиќ.

Рада откри и дека вистинскиот проблем се појавил кога било објавено интервју кое не го дал Милан, туку наводно било дадено во негово име, во периодот кога го снашла семејна трагедија.

– Така било. Вујкото на Милан, брат на неговата мајка, починал тогаш. Сите знаеме дека Милан немал татко од детството. Тој починал, односно загинал, а тој вујко му бил како втор татко. Не бил вујко, туку татко, татковска фигура. Кога починал, на денот на погребот, Милан требало да биде гостин на концертот на Марија Шерифовиќ. Сето тоа се случува две недели пред Евровизија. Тоа е сè во тој период, кога Милан побара да не биде гостин бидејќи човекот починал од срцев удар, не бил болен. Не се знаеше, едноставно се случи и следниот ден погребот беше на денот на концертот – раскажа Рада Манојловиќ и додаде:

– И Милан побара, бидејќи сите сме под дејство на алкохол и шокирани кога дознавме што се случило, да не оди на концертот. Сепак, пристигна директива, односно известување дека мора да оди на концертот, да биде гостин, бидејќи светот ќе се распадне ако не оди. Виша сила, вонредна состојба, сите сме заразени, до пет часот попладне плачете, а од девет сте гостин. Не е природно за нас во нашите 20-ти. Разберете, некој што го заменува вашиот татко починал. И ајде, тој некако го протурка тоа и тогаш се јавија, во истиот тој период. Само побара да не му го даваат, да се собере за таа Евровизија – откри Рада.

– Не, не, не, мора да се даде интервју за таблоид. „Мора, мора, мора“, рече тој, „Добро, дајте седум дена, ништо нема да тргне наопаку, ќе се разболам, ќе умрам.“ И потоа не можеше да чека – рече Рада.

– Постои тоа интервју, веројатно некаде во архивите, кое воопшто не беше благо. Се испостави дека било во име на Милан, толку отворено. Овој е ваков, оној е таков, се преправа кога пее, знаете, плукнал – призна пејачот.

– Навистина можеше, според мене, ако некој ве праша во таков момент, не е од каприц, не беше: „Тукушто се разбудив и сега нема да давам интервју.“ Мислам дека можеа да го разберат, но сега, ете. Верувајте ми, целиот проблем произлезе од сето ова. И сега, за некои, тој проблем може да биде голем, а за некои боли. Не можам да се ставам во таа позиција, ако некој ми го направи тоа, како би се чувствувала – рече Рада Манојловиќ.

Со години, локалната јавност беше многу заинтересирана што го предизвика проблемот меѓу Милан Станковиќ и Гранд продукција, а режисерот и поранешен сопственик, покојниот Саша Поповиќ, еднаш зборуваше за раскинувањето на договорот што се случи уште во 2010 година.

– Тоа е негова одлука… Жал ми е што Милан го напушти Гранд во 2010 година, односно го раскинавме договорот со него. Жал ми е и што мораше да плати некаков вид на компензација, иако пред тоа доби комплетен албум од нас, ние подготвувавме и друг албум за него. Му реков тогаш дека сме подготвени да инвестираме над 100.000 во тој албум, да му организираме голема турнеја и така натаму. Не знам кој го убеди и зошто – рече претходно Саша Поповиќ и додаде:

– Оттогаш, откако раскинавме, беше веднаш по Евровизија во 2010 година… Внимавај, кога му даваш на некого таква популарност преку „Ѕвезде Грандa“, како што му дадовме ние, кога му даваш комплетен албум со 8 песни, огромна реклама, можност да оди на Евровизија… Гранд му го овозможи тоа, бидејќи Жика и јас разговаравме со Бреговиќ дека тој ќе биде оној што ќе биде една од трите песни што ги направи Бреговиќ. Знаевме дека ќе победи поради таа СМС-порака. Кога му го даваш сето тоа и кога подготвуваш нов албум кој во тоа време, пред 13 години, требаше да нè чини 100.000 евра, тогаш навистина не разбирам што му било во главата што го одвратило и зошто донел одлука да го раскине договорот. И, наместо да го добие сето тоа, тој плати отштета од 50.000 евра – рече Саша Поповиќ, кој почина на 1 март 2025 година во Париз.

Патем, Поповиќ еднаш откри дека токму Рада дала 50.000 евра за да го извади Милан од музичката приказна, за што пејачката неодамна коментираше.

– Саша Поповиќ го кажа тоа, не би коментирала. Да молчев за тоа од 2010 година, ниту сега немаше да кажам ништо – рече таа.

фото:Instagram printscreen/milanstankovic/radamanojlovic