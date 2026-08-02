Мигови кои немаат цена: Пред да стане многу густо, Јордан Митев сподели емотивен кадар со синчето на плажа

Познатиот македонски фолк пејач Јордан Митев го користи секој слободен миг од летото за да се посвети на она што му е најмило, а тоа е неговото семејство.

На социјалните мрежи се појави прекрасна и емотивна фотографија на која пејачот ужива на плажа, релаксирајќи се на лежалка со ладенп пиво во рака, додека веднаш до него безгрижно спие неговото мало синче.

Овој мирен и топол родителски кадар доаѓа во вистински момент за музичарот, бидејќи веќе во октомври го очекува голема и интензивна австралиска турнеја каде ќе настапи пред македонската дијаспора.

Токму затоа, овие денови се идеална прилика за Јордан максимално да ја апсорбира сета можна љубов, позитивна енергија и сонце со своите најблиски, пред неговиот распоред да стане премногу густ и исполнет со долги патувања и настапи.

Резимето од оваа глетка е повеќе од јасно: додека неговите обожаватели со нетрпение ги очекуваат концертите преку океанот, Јордан покажува дека најмоќниот извор на инспирација и сила за сите претстојни професионални предизвици извира токму од овие бесценети, спокојни моменти на чиста родителска среќа.

фото:Facebook/ JORDAN MITEV