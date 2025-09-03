Миа Борисављевиќ отворено за силиконските гради: „Јас си ставив пред 20 години“

Пејачката Миа Борисављевиќ вгради силикони пред 20 години, иако некои од нејзините колешки се покајаа за тоа, таа признава дека не се кае за естетската операција што ја направила одамна.

– Видов дека сега сите ги отстрануваат силиконите, некои од здравствени причини, а има и такви што го прават тоа поради актуелниот тренд. Ги зголемив градите пред 20 години и тие сè уште не се за поправка, бидејќи до ден-денес не се помрднале. Мило ми е што трендот се промени и што огромните импланти што стојат „над главата“ повеќе не се актуелни, како и преголемите усни, кои некогаш ги носеа сите жени – рече Миа Борисављевиќ и додаде дека смета дека не претерувала со големината.

– Младите треба внимателно да размислат за актуелните трендови кога станува збор за естетската медицина. Тие мора да разберат дека ако промените нешто кај себе и подоцна се покаете, не секогаш ќе можете да се вратите на старите вие – нагласи Миа.

Пејачката го одржува својот беспрекорен изглед со редовен тренинг и здрава исхрана.

– Уживам во тренингот, а ако понекогаш го прескокнам тренингот, веднаш се нервирам. Се хранам здраво, а појадокот е најважниот оброк во денот. На сите ни е потребен за да ја зголемиме нашата енергија. Ако огладнам после него, јадам банана или шака бадеми. За ручек обично трчам во мојот омилен ресторан или нарачувам храна, додека за вечера јадам лесна салата. Важно е да не се прескокнуваат оброците – вели таа и додава дека нејзиниот сопруг Бојан Грујиќ живее ист начин на живот.

– Бојан исто така не го прескокнува тренингот, што може да се види кај него. Мило ми е што е таков бидејќи многу поретко се гледа згоден и убав маж отколку жена, бидејќи сите жени се убави на свој начин. Затоа мислам дека треба повеќе да се восхитуваме на убавината и линијата на Бојан отколку на мојата – истакна пејачката Миа Борисављевиќ.

фото:Instagram printscreen/miaborisavljevic