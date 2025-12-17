Mажите ги возбудува, а жените ги прави љубоморни: Маја Беровиќ во центарот на вниманието

Маја Беровиќ уште еднаш докажа зошто важи за една од најубавите и најстилизираните пејачки на српската сцена. Таа сега објави неколку фотографии на Инстаграм кои сигурно ги излудија мажите.

Во облека која ги остави без здив и публиката и модните познавачи, Маја блескаше во кафеава кожа и тесен фустан кој совршено ја истакнуваше нејзината фигура и женственост.

Не е ни чудо што ја нарекуваат „секси мама“, бидејќи нејзиниот заводлив поглед, бујното деколте и извајаната фигура никого не оставаат рамнодушен.

Елегантна тоалета во топла, луксузна нијанса го нагласи нејзиниот препознатлив гламур стил, додека карминот во длабок темен тон дополнително ја нагласи софистицираната и фатална енергија што Маја ја носи со себе.

Сè беше ненаметливо, но максимално ефективно – од совршено стилизираната руса коса во нежни бранови, до впечатливата шминка што ги истакна нејзините очи.

Ова е уште едно прашање во кое е јасно дека Маја не ги следи трендовите, туку ги поставува.

Самоуверена, елегантна и заводлива, пејачката никогаш не изгледала подобро, а обожавателите се согласуваат за едно – овој вид стил е незаборавен.

Судејќи според овој изглед, Маја Беровиќ моментално го живее својот моден и естетски врв.

Маја го најави и својот концерт во Теслиќ, кој со нетрпение го очекува.

foto: Printscreen/Instagram/mayaberovicofficial