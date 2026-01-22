Малкумина знаат колку е постара Мина Костиќ од Каспер: „Ако лаже, тогаш добро лаже“

Пејачката Мина Костиќ се сврши со своето момче Мане Ќурувија, кој е пет години помлад од пејачката. Мане Ќурувија, попознат како Каспер, ѝ предложи брак на Мина Костиќ за време на емисија во живо, а таа без двоумење рече „да“. По седум месеци врска, двојката реши да ја подигне својата љубов на следно ниво, пред милионска публика.

Мина Костиќ неодамна го прослави својот 50-ти роденден, а претходно само еднаш јавно проговори за годините на нејзиниот сегашен вереник.

– Го чувствувам тоа во душата, во срцето, во главата. И дури и да ме лаже, ме лаже прекрасно. Висок е 198 см, има 45 години. Сето тоа е вистина – рече пејачката тогаш.

Така, беше потврдено дека Мина Костиќ е пет години постара од нејзиниот вереник, што очигледно не претставува никаква пречка за љубовта на овој пар.

Foto: Printscreen/Youtube/TV Pink