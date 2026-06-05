Македонското екстра девствено маслиново масло освои златен медал на престижен меѓународен натпревар во Амстердам

Македонското екстра девствено маслиново масло на брендот Olive Garden освои златен медал на престижниот Amsterdam International Olive Oil Competition, еден од најзначајните светски натпревари за оценување на квалитетот на маслиновите масла.

Станува збор за значајно меѓународно признание за домашното производство, особено ако се има предвид дека на натпреварот учествувале повеќе од 200 маслинови масла од 20 земји од целиот свет.

Од Olive Garden информираат дека нивното масло, произведено целосно во Македонија, било оценувано од интернационален панел составен од високо обучени дегустатори на маслинови масла, кои преку професионална сензорска анализа ги утврдувале квалитетот, аромата, вкусот и останатите карактеристики на производите.

Особено внимание привлекува фактот што награденото масло настапило со етикета испишана на македонски јазик и со кирилично писмо, што дополнително ја истакнува неговата автентичност и домашно потекло.

„Во конкуренција на повеќе од 200 масла од 20 земји, првото македонско маслиново масло целосно произведено во Македонија постигна неверојатен историски успех“, велат од Olive Garden.

Според нивните информации, позитивни впечатоци од маслото имале и еминентни шефови на кујни кои присуствувале на настанот во Амстердам и имале можност да го дегустираат производот.

Ова признание доаѓа само неколку месеци по успехот што македонското маслиново масло го оствари и на меѓународниот натпревар во Загреб, што претставува дополнителна потврда за квалитетот на домашното производство и потенцијалот на Македонија во оваа земјоделска гранка.

Од компанијата нагласуваат дека квалитетот на маслиновото масло не зависи од амбалажата, јазикот или писмото на етикетата, туку од неговите органолептички својства, начинот на производство и грижата вложена во целиот процес – од маслинката до финалниот производ.

Повеќе информации за производството, квалитетот и понудата на Olive Garden можат да се најдат на нивната интернет-страница.