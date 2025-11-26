Луна и Марко заминаа на одмор, но и таму немаат мир откако видоа што сними сигурносната камера

Луна Ѓогани и Марко Миљковиќ неодамна отидоа на одмор со своите деца во Турција, но се чини дека таму не нашле мир.

Имено, Марко сподели видео од нивните безбедносни камери од станот во кое прикажува човек како ја снима нивната влезна врата, како и терасата.



Како што можете да видите на видеото, непознатиот маж застанал на паркингот и направил неколку фотографии од нивната тераса, а потоа дошол пред влезната врата каде што продолжил да снима. Миљковиќ имаат камера во шпионката, па затоа биле сведоци на сè.

– Дали и вас ве следеле вака вашите соседи додека сте на одмор? – напиша Марко Миљковиќ, а потоа додаде со вториот клип:

– Би сакал да знам што сликаат и дали планираат да го обијат станот?! се запрашал сопругот на Луна.

Соседите велат дека двојката мислела дека се ѕвезди и дека можат да прават што сакаат, па затоа станале арогантни.

Соседите имаат повеќе или помалку позитивно мислење за Луна, додека за Марко не мислеле позитивно дури ни пред инцидентот со јајцето.

– Знаете како изгледа кога таквите луѓе добиваат пари и мислат дека се моќни. Исто вака. Тие одговараат кога се среќаваме во ходник, но можете да видите дека нивната комуникација е малку примитивна. Што знам јас, кога таа ги шета децата и кучето, таа е многу одмерена, но мислам дека тој едноставно ја влече во погрешна насока.

Еден од станарите рече дека имале проблем со Марко поради инсталацијата на клима уредот.

– Момчето не разбира дека не може да прави што сака. Никој не можеше да му објасни дека не може да стави клима уред од лицето на зградата затоа што го расипува изгледот и не е според прописите, но е убеден дека може да прави што сака со фасадата на неговиот стан. Група станари исто така реагираа во тоа време, и е во процес да мора да го отстранат. Не мислам дека дури ни Луна може да го убеди и да му објасни што направил, иако разбира – вели оваа жителка.

