Луна Ѓогани се качи на вагата и доживеа шок: „Полудев!“

Инфлуенсерката Луна Ѓогани отворено зборуваше за својот приватен живот и семејната атмосфера во нејзиниот дом, размислувајќи и за тоа како поминале празниците.

Луна е позната по тоа што има големо почитување кон традицијата, што често го покажува на социјалните мрежи, каде што споделува семејни моменти и обичаи што ги негува со своите следбеници.

– Отсекогаш сонував да ги научам моите деца на вистински вредности и некои обичаи, што и го правам сега. Моите ќерки се толку среќни, сакаат да месат со мене, заедно правевме се. Му благодарам на Бога што доживеав нешто такво. Бевме дома за време на празниците – рекла таа.

Како што признала, мал проблем се појавил во оваа семејна среќа кога сфатила дека се здебелила неколку килограми за време на празниците.

– По празниците, се качив на вагата и видов дека има прекумерна тежина. После тоа, се налутив, решив да ослабам. Се откажав од слатките, повторно почнав да вежбам пилатес. Добро ми е кога се чувствувам добро во сопствената кожа. Најдобра сум за моите деца кога сум среќна со себе – рече Луна.

Сепак, многу следбеници истакнуваат дека не забележуваат вишок килограми и дека Луна изгледа подобро од кога било. Како што вели таа, зад ова стои сериозна работа на себе.

– Време со семејството, грижа за себе и за оние што ги сакам. Вистинска работа на себе, која ја практикувам секој ден. Менталното здравје, кое е најважно – изјави таа во емисијата „Премиера – Викенд специјал“.

